La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja acordó por 10 votos a favor y dos en contra, una carta para manifestar la molestia con el embajador de Chile en España, Javier Velasco.

Esto, a raíz de la polémica foto que subió su pareja a redes sociales y las declaraciones que emitió la semana pasada ante la organización Nueva Economía Fórum (NEF) sobre los gobiernos de los últimos 30 años.

Recordemos que en la imagen en cuestión se ve a Velasco sentado en la parte de atrás de un vehículo -vestido de terno y corbata-, donde está tocando los pies de la persona que va al lado de él, quien sería su pareja.

Frente a esta situación, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión, Catalina Del Real, indicó que “el mismo presidente Boric -en su promesa- dijo que no iban a existir amiguismos y que se iba a nombrar a las mejores personas como funcionarios de carrera en las embajadas”.

Asimismo, la parlamentaria dijo que “hemos visto todo lo contrario, personas sin experiencia, con mucha amistad o favores políticos y que no han dado el ancho”.

“Todos los meses se ven bochornos y dificultades con respecto a nuestras relaciones exteriores. Van 15 bochornos, los tenemos contados, en promedio 2,5 mensual. Lo cual está perjudicando nuestra imagen internacional”, dijo la diputada.

A raíz de esto, señaló que “están haciendo una solicitud para que sea removido de sus funciones”, añadiendo que en “la comisión de Relaciones Exteriores se votó por 10 votos a favor una carta que será enviada a Cancillería, manifestando nuestro total rechazo a la conducta del embajador”.

“Más parece el embajador del Frente Amplio, que el embajador de Chile”, manifestó Del Real.

Según consignó La Radio, los votos en contra fueron de las diputadas Carmen Hertz (PC), y Ericka Ñanco (RD).

“El embajador debe revisar sus actitudes”

En tanto, la diputada Sofía Cid, quien también es de RN, dijo que “han sido muy críticos con la conducta de la canciller Urrejola, que va de la mano también con el nombramiento de los embajadores. Vemos que en Brasil Depolo sigue estando a la espera, no sabemos de qué, tal vez de una próxima elección presidencial (…)”.

“Desde Renovación Nacional, los que integramos la comisión, queremos que el embajador de Chile en España dé un paso al costado. Hoy día en la comisión hemos mandado un oficio a Cancillería manifestando nuestra molestia y esperamos que el Gobierno tome cartas en el asunto”, añadió la legisladora.

Por su parte, el diputado de la bancada socialista y miembro de la comisión, Tomás De Rementería, cree que “el embajador no tiene las condiciones para seguir cumpliendo el cargo”.

“Yo me opuse a que se pidiera la renuncia, no me parece que es el rol de la comisión andar pidiendo renuncias, pero sí creo que el embajador Velasco debe revisar sus actitudes de forma más minuciosa y como dijo la ministra Vallejo, saber habitar el cargo”, señaló el diputado.