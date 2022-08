Los parlamentarios del Partido Republicano, Cristián Araya, Mauricio Ojeda -ambos bomberos- y Chiara Barchiesi, pasarán a la diputada Maite Orsini a la Comisión de Ética de la Cámara Baja tras sus acusaciones hacia Bomberos de Chile.

Recordemos que Orsini votó en contra de un proyecto de resolución que permitía a los bomberos con 40 o más años de servicio activo, o que hayan obtenido una pensión de invalidez, una bonificación en su jubilación.

En este contexto, la diputada del Frente Amplio señaló ayer en el Hemiciclo que “ellos valoran su independencia, pero no quieren control sobre sus políticas de control de emergencias, no quieren establecer políticas de no discriminación, ya que todavía hay compañías de bomberos en nuestro país que no permiten el acceso de las mujeres a sus filas”.

Así también acusó casos de violación y abuso sexual contra las bomberas dentro de los cuarteles.

“Expresiones son injuriosas”

Para los diputados republicanos sus expresiones son “injuriosas y atentan contra el honor de los miles de voluntarios de la institución”.

“La diputada Orsini falta a la verdad y enloda de forma gratuita y sin ningún fundamento a Bomberos de Chile, la institución más valorada por los chilenos”, afirmó el diputado Cristián Araya.

Asimismo dijo que “no puede ser gratis, que un congresista se escude en su fuero parlamentario para denostar impunemente y causar un daño a la imagen de una institución”.

“(…) Lo que no entiende la diputada es que los Bomberos chilenos son voluntarios, autónomos, apolíticos y grandes profesionales de la emergencia”, añadió Araya.

Además señaló que “me siento orgulloso de pertenecer a las filas de la Institución, de ser hijo y nieto de Bombero, y defenderé siempre su prestigio y honor”.

En la misma línea, el diputado Mauricio Ojeda indicó que “en mis 10 años de servicio como Bombero, nunca había escuchado a alguien que pusiera en duda el honor de la Institución, la diputada Orsini debe darle una explicación a los Bomberos y a Chile entero porque es la institución más querida y valorada por los chilenos”.

A su vez, la diputada Chiara Barchiesi recalcó que “soy nieta de un bombero sobreviviente de una grave tragedia ocurrida en Valparaíso que cobró la vida de muchos bomberos. Me duele escuchar las afirmaciones de la diputada Orsini (…)”.