El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha comunicado que los alegatos orales en el Caso Silala se iniciarán el viernes 1 de abril de 2022.

Dichos alegatos se extenderán hasta el jueves 14 de abril de 2022.

Como indicó la ministra (s) de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, desde que Chile presentó la demanda, en junio de 2016, “el equipo jurídico ha trabajado con seriedad, rigurosidad y profesionalismo”.

“Durante estos alegatos defenderemos nuestros argumentos con la tranquilidad que contamos con evidencia científica sólida que respalda nuestra posición que el río Silala es un río internacional que cruza la frontera hacia nuestro país en forma natural y que el derecho internacional dispone que ambos ribereños tienen derecho a un uso equitativo y razonable de sus aguas”, detalló.

Por el contrario, Bolivia defiende la idea que el cauce es un manantial que se ubica íntegramente en su territorio.

Es decir, ambas naciones volverán a enfrentarse ante el tribunal de Naciones Unidas tras el diferendo marítimo de 2018, cuando el órgano descartó todos los argumentos de Bolivia e incluso desechó la supuesta obligación de sentarse a negociar.

PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the merits of the case concerning the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (#Chile v. #Bolivia) from 1 to 14 April 2022 https://t.co/Cf5TIshkNR. Watch the hearings live on @UNWebTV pic.twitter.com/DAZ1HFVrlY

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 9, 2022