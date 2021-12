La diputada electa, Sara Concha, anunció que no será parte de la bancada del Partido Republicano en el Congreso y que se unirá a la de Renovación Nacional como independiente. Su decisión se basa en la disolución de su partido, el Conservador Cristiano, y en los dichos del ex republicano, Johannes Kaiser, según publicó en su cuenta de Twitter.

La diputada electa de la región de Ñuble, Sara Concha Smith, anunció su renuncia a la bancada republicana, apuntado directamente a Johannes Kaiser, eso sí, dijo sigue considerando a José Antonio Kast como un líder y que integrará la bancada de Renovación Nacional (RN) en el Congreso.

Su separación de Republicanos se suma a las anteriores; del mencionado Kaiser hace poco más de un mes y de Gonzalo de la Carrera, la semana recién pasada.

La diputada, perteneciente al Partido Conservador Cristiano, aclaró que ella no ha renunciado a su partido. Este fue disuelto por las reglas de la Ley Electoral, por que ahora figura como independiente.

En ese sentido, prefirió sumarse al grupo de RN dentro del Congreso Nacional, según explicó a T13. “Me acomoda bastante bien, Chile Vamos no me representa al 100% -no hay una bancada que me represente al 100% a mí o a mi gente-, pero es lo que más se acerca”, detalló.

Además, por medio de su cuenta de Twitter, dijo que el ex candidato presidencial del Frente Social Cristiano sigue siendo su líder. Al mismo tiempo apuntó a Johannes Kaiser como una de las razones para dejar la bancada republicana.

José Antonio Kast sigue siendo mi líder en la centro derecha, escribió en red social durante la noche de este lunes. Junto a ello, añadió que “no puedo trabajar en una bancada donde hay un diputado que hablado contra la mujer”.

Por eso, “decidí trabajar en la bancada de RN, como independiente”, sentenció Sara Concha.