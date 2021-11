La senadora y ex carta presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, confirmó este domingo que votará por Gabriel Boric en segunda vuelta. Las declaraciones las entregó en la Junta Nacional del partido, donde se definirá si apoyará o no al diputado magallánico. En ese contexto, indicó que "un gobierno de ultraderecha no es alternativa para Chile".