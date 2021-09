Este martes, el exabanderado presidencial de RN, Mario Desbordes, acusó de presuntas “vendettas” por parte de la directiva del partido encabezado por Francisco Chahuán, y lo acusó de haber intentado bajar la candidatura a la Cámara al diputado Jorge Durán.

Ante esta situación, Durán anunció la presentación de un recurso de protección para evitar la suspensión de su candidatura esgrimiendo que el diputado Diego Schalper “tiene algo contra él” por apoyar los proyectos de retiro del fondo de pensiones.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío el diputado Durán relató lo sucedido e hizo un llamado a respetar las visiones y argumentos dentro del partido y “parar con la persecución” ya que él se siente así.

“Han sido momentos complejos (…) Hoy me entero que ahora siguen con esto e ingresan una solicitud de llevarme a la Comisión Política por cosas que argumentan. Lo que me preocupa es cómo en un partido cuando se habla de los retiros, han llegado las cosas a estos extremos (…) Algunos no miden sus actos“, señaló.

Asimismo comentó que, “por qué ahora intentar bajar mi candidatura, porque ahora tras no lograrlo persisten con una acusación al Tribunal Supremo para lograr sanciones o expulsión del partido. Esto no se veía en Renovación Nacional (…) Ahora se está llevando a cabo una persecución a los que en algún minuto estuvimos apoyando a Mario Desbordes“.

“Hoy uno de los que presenta la acusación en particular es Diego Schalper, hemos tenido problemas desde el primer, segundo y cuarto retiro, porque él lo transforma como algo de vida o muerte para él. Yo no entiendo cuál es la presión que tiene o qué lo impulsa a transformar esto en algo personal, en una persecución. Que acá están los buenos y allá los malos”, sentenció y finalizó el diputado.

