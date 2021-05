Alondra Arellano, presidenta del partido frenteamplista, Convergencia Social —casa del precandidato presidencial Gabriel Boric y de los diputados Gael Yeomans, Diego Ibáñez y Gonzalo Winter— se refirió, en conversación con BioBioChile, a los motivos del quiebre del pacto para primarias de la izquierda, lo que terminó con el Frente Amplio inscribiendo candidatura únicamente con el Partido Comunista y con un Partido Socialista siendo apoyado por el Partido Por la Democracia y el Partido Liberal.

Quien también se refirió al hecho fue la precandidata socialista, Paula Narváez, quien señaló que recibió “el respaldo del Partido Liberal, de Nuevo Trato, y del Partido Por la Democracia, y en horas de la tarde, cuando el presidente del Partido Socialista se acercó a hacer las gestiones que correspondían para poder inscribir el pacto, se le planteó, se le notificó que había un veto a los partidos que me estaban apoyando como candidatura”.

En tanto, Alondra Arellano indica que no existió ninguna exclusión ni “ningún veto de ningún partido en particular. Desde Apruebo Dignidad se decidió colectivamente que no queremos funcionar bajo la lógica de un cuoteo parlamentario y una vieja política a la que la gente le cerró la puerta y es por eso que el Partido Socialista finalmente decidió no participar de una primaria con Apruebo Dignidad”.

Consultada sobre el motivo de los hechos, detalló que existían diferencias con el acuerdo parlamentario: “Está en la prensa, lo publicó el Partido Por la Democracia, el PPD, que uno de los requisitos para participar en una primaria de ellos era que existiera un acuerdo parlamentario, una lista parlamentaria de las fuerzas que apoyaban la primaria”, arista con la que no estaban de acuerdo como partido.

La izquierda segmentada

Sobre el quiebre de la oposición registrado durante la jornada de primarias del miércoles, Arellano indicó: “Yo quiero desdramatizar. Creo que podemos seguir coordinándonos en los espacios donde queramos cambiar Chile. Hoy existe una coordinación entre las bancadas para impulsar proyectos transformadores y existe también una coordinación en los municipios para que la gente tenga gobiernos locales que le aporten dignidad”.

“La política de las primarias no comenzó ayer ni mucho menos terminó ayer, y también lo menciono porque el Partido Socialista y el PPD hace tres semanas nos vienen excluyendo de su primaria y tenemos los resultados del fin de semana, donde el pueblo les dio la espalda y vienen a hacer un show para justificar su resultado. Eso es una improvisación (…). El PPD hace semanas que nos viene excluyendo, no solo a nosotros, sino que al Partido Comunista también”, sostuvo.

El futuro de la Convergencia

Sobre qué le depara a su partido y su sector, indicó: “Creo que hoy como Frente Amplio y Apruebo Dignidad tenemos un desafío que es continuar creciendo en los barrios y territorios, es seguir trabajando con los movimientos sociales, construir la confianza con los y las independientes y con la gente en general, que está cansada de la política como se ha realizado estos últimos años, porque es el único camino que puede tener resultados y vamos a conquistar, queremos conquistar esas mayorías a través de Gabriel Boric para ganar estas primaras y llegar a la papeleta”.

Consultada sobre si existen temores de llegar a la primera vuelta presidencial con dos candidatos de izquierda, como sucedió con Beatríz Sánchez y Alejandro Guillier en 2017, lo que dispersaría los votos opositores, Arellano explicó que “hay que ver, porque el Chile de hoy no es el mismo al Chile de 2017”.

“Yo recuerdo que cuando hicimos la formación de las listas constituyentes también nos adjudicaron al Frente Amplio que le habíamos regalado la Convención a la derecha por hacer el pacto Apruebo Dignidad. Vemos que eso hoy no pasó, que el sentir ciudadano es diferente y creemos que nuestra tarea es hoy construir una mística y una ética para ganarle a la derecha y también a las ideas neoliberales de los últimos 30 años”, declaró.

Finalmente, la presidenta de la colectividad fue consultada sobre si aún existen vías para llegar a consensos en la izquierda, a lo que señaló que “el debate, por ejemplo, de un apoyo en segunda vuelta está abierto. El debate también sobre las fuerzas independientes y movimientos sociales, si es que van a organizarse para levantar una candidatura también está abierto. Yo creo que para el futuro, va a ser necesaria también una coordinación y una articulación y, por supuesto, un debate con más tiempo, un debate de cara a la ciudadanía, para que podamos derrotar a la derecha y ofrecer una alternativa que sea realmente anti neoliberal y feminista”.