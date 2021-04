La diputada Virginia Troncoso acusó ser echada de la Bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en medio de su apoyo a distintos proyectos ampliamente criticados por el comité.

Recordemos que la parlamentaria ya había renunciado a su militancia en el partido tras aprobar el primer retiro del 10%, sin embargo, seguía siendo parte de la bancada.

Sus últimas votaciones a favor de la eutanasia, del impuesto a los súper ricos y del tercer retiro de los fondos previsionales habrían influido en su salida, según confirmó la diputada a Radio Bío Bío.

Considerando esto, de acuerdo a Troncoso, ya no se sentía representada por la Bancada de la UDI.

“Me expulsaron”

La diputada acusó, en conversación con Radio Bío Bío, que la trataron como si pensara “como una persona de izquierda (…) lo encontré una falta de respeto y por eso me volaron de la bancada”.

“Me expulsaron ayer cuando me llamaron por teléfono (…) que por qué yo tenía esta manera de votar, que estaba votando igual que la gente de izquierda, y yo le dije perdóname no estoy votando igual que la gente de izquierda, soy una persona de derecha pero que veo las realidades”, explicó.

“Lo encontré hasta una falta de respeto porque ¿por qué no me sacaron antes? Me podrían haber sacado de la bancada cuando me insultaron y me dijeron mil cosas porque yo había votado por el primero 10% (…) ¿por qué esperaron tanto tiempo? (…) lo encontré un chiste de mal gusto”, comentó.

“Si nosotros estamos viendo que estamos envueltos en un problema sanitario tan grave donde están las necesidades donde la gente ha ido perdiendo sus trabajos….rebajas de sueldo, problemas de desintegración en la familia (…) entonces es un cúmulo de cosas (…) y esto aumentó en la pandemia, desgraciadamente la UDI no lo supo entender“, argumentó.

A su vez, la parlamentario confesó que incluso un diputado la acusó de ser “desleal con el Gobierno”, a lo que ello respondió que “yo no he sido desleal con el Gobierno por el hecho de tener una mirada humanitaria, social, donde uno ve la necesidad, si yo la veo yo no tengo culpa de que ellos no la vean“.

Respecto a su presunta expulsión, Troncoso dijo que “me llamaron para llamarme la atención, peor que una cabra chica, lo encontré una falta de respeto, pero allá ellos, no me voy a dejar llevar, ellos piensen lo que piensen, es su manera de verlo, yo voy a seguir exactamente igual, votando y viendo lo bueno que presente mi Gobierno yo (lo) voy a apoyar, pero si está la necesidad de la gente, también voy a apoyar y eso no significa que yo vote como si fuera de un partido de izquierda”.

“No veo cuál fue el pecado tan grande de ver esta realidad, esta triste realidad, y me culpen a mi nomás, sin embargo, dentro de la UDI estos días y de Renovación todos han apoyado la necesidad de la gente, entonces (…) me descoloca esto, que sea yo nomás la culpable”, afirmó y agregó que “estoy bien, tranquila, trabajando para lo que fui elegida”.