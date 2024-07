El destacado ecologista canadiense-estadounidense Paul Watson, opuesto a la caza de ballenas y objeto de una orden de detención internacional emitida por Japón, fue arrestado en Groenlandia, un territorio autónomo danés.

El activista de 73 años fue detenido el domingo en su barco cuando acostaba en Nuuk -capital de Groenlandia- para respostar, durante su travesía para “interceptar” a un ballenero japonés en el Pacífico Norte, indicó la Captain Paul Watson Foundation (CPWF).

Japón es, junto a Noruega e Islandia, uno de los tres últimos países que autorizan la caza comercial de ballenas.

En un video publicado por CPWF en redes sociales se ve a unos agentes esposando a Watson en el puente del barco “John Paul DeJoria” y metiéndolo en un furgón policial.

Fue posteriormente llevado ante un juez, que ordenó su detención hasta que se decida si debería ser extraditado a Japón, indicó la policía de Groenlandia.

El tribunal del distrito de Nuuk “decidió que el señor Paul Watson estará detenido hasta el 15 de agosto y la decisión fue objeto de un recurso presentado ante la Alta Corte de Groenlandia”, señaló el juez Stig Nørskov-Jensen en un mensaje a AFP.

La decisión de extraditar o no al activista corresponde al Ministerio de Justicia danés, según el comunicado de la policía.

ALL HANDS ON DECK! We need your help to #FREEPAULWATSON

Please contact the Ministry of Justice in Copenhagen regarding the recent arrest of Captain Paul Watson in Nuuk, Greenland. Paul will be detained in Nuuk until August 15 to allow the Danish Ministry of Justice time to… pic.twitter.com/tfiBoYog9v

— Captain Paul Watson Foundation 🐋🏴‍☠️ (@CaptPaulWatson) July 23, 2024