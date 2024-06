La OTAN anunció oficialmente al todavía primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, como su nuevo secretario general.

A través de un comunicado dado a conocer este miércoles, el Consejo del Atlántico Norte formalizó su nombramiento luego que su único rival para el cargo, el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, bajara su candidatura.

De esta manera, Rutte sucederá a Jens Stoltenberg a partir del 1 de octubre de 2024, día en que terminará el mandato del economista y político noruego después de diez años al frente de la Alianza.

“Es un tremendo honor ser nombrado secretario general de la OTAN. La Alianza es y seguirá siendo la piedra angular de nuestra seguridad colectiva”, señaló Rutte en sus redes sociales.

It is a tremendous honour to be appointed Secretary-General of NATO. The Alliance is and will remain the cornerstone of our collective security. Leading this organisation is a responsibility I do not take lightly. I’m grateful to all the Allies for placing their trust in me. I…

“Liderar esta organización es una responsabilidad que no me tomo a la ligera. Agradezco a todos los Aliados por depositar su confianza en mí”, agregó.

“Espero asumir el cargo con gran vigor en octubre, como sucesor de Stoltenberg, quien ha brindado a la OTAN un liderazgo sobresaliente durante los últimos 10 años y por quien siempre he sentido una gran admiración”, puntualizó.

Por su parte, Stoltenberg le expresó su apoyo a través de la misma vía. “Mark es un verdadero transatlántico, un líder fuerte y un creador de consenso. Le deseo mucho éxito mientras continuamos fortaleciendo la OTAN”, escribió. “Sé que dejo a la OTAN en buenas manos”, aseveró.

I warmly welcome #NATO Allies' choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO.

I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 26, 2024