El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, le dio 48 horas a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) para que cierre sus oficinas en Jerusalén.

“UNRWA deberá cesar sus operaciones y evacuar todos los locales en los que opera en Jerusalén, incluyendo en las propiedades situadas en Ma’alot Dafna (en Jerusalén Este) y Kfar Aqueb”, señaló este martes el secretario de Estado en una rueda de prensa.

En la instancia, Danon recordó que la legislación israelí prohíbe a la agencia operar “dentro del territorio soberano del Estado de Israel”, así como mantener “cualquier servicio o actividad de oficina de representación dentro de nuestro territorio”.

De esta manera, el embajador indico que Israel “pondrá fin a toda colaboración, comunicación y contacto con la ONU o con cualquiera que actúe en su nombre”. Así, la agencia tendrá hasta este jueves 30 de enero para cesar sus funciones en el país.

Israel's Ambassador to the UN, @dannydanon, notifies that UNRWA will be barred from operating in sovereign Israeli territory within 48 hours, and must vacate properties in Jerusalem, after the agency failed to address infiltration of the agency by terrorists pic.twitter.com/hfs4SkGrFn

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 28, 2025