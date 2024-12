Este jueves Israel bombardeó diversos puntos de Yemen que están bajo control de los hutíes, dejando al menos cuatro muertos y 21 heridos, en respuesta a los ataques de parte de los rebeldes contra territorio israelí.

Según afirmó la agencia de noticias Yemení Saba, afín a los hutíes, el Ejército israelí bombardeó infraestructura crítica, incluyendo el aeropuerto internacional de Saná y el puerto de Al Hodeida, entre otros.

A través de un balance preliminar, el ministerio de Salud y Medio Ambiente, controlado por los insurgentes, indicó que “la agresión sionista en el aeropuerto internacional de Saná provocó la muerte de tres mártires y heridas a otras 16 personas”. En tanto, una persona muerta y cinco heridos dejó otro ataque en la gobernación de Al Hodeida.

Cabe señalar que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encontraba en el aeropuerto al momento del ataque israelí.

Ghebreyesus, quien se encontraba en Yemen para negociar la liberación de los miembros del personal de las Naciones Unidas que están detenidos, señaló que cuando se aprestaba a embarcar un vuelo, el recinto fue bombardeado.

“Uno de los tripulantes de nuestro avión resultó herido (…) La torre de control del tráfico aéreo, la sala de embarque (a pocos metros de donde estábamos) y la pista de aterrizaje resultaron dañadas”, mencionó en sus redes sociales.

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.

As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024