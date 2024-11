El brazo armado de Hamás publicó este sábado un video que muestra a un rehén israelí-estadounidense cautivo en la Franja de Gaza, desde el ataque del movimiento terrorista palestino el 7 de octubre de 2023 en Israel.

En el video, cuya fecha de grabación no pudo ser verificada, el rehén habla en inglés y hebreo y se dirige al presidente estadounidense electo, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El joven rehén, identificado como Edan Alexander, un israelí-estadounidense, pide a los israelíes ejercer presión sobre el gobierno para que negocie su liberación y la de todos los rehenes aún secuestrados en el enclave palestino.

El “impactante video” es “una prueba clara de que a pesar de los rumores sigue habiendo rehenes vivos y de que están sufriendo enormemente”, declaró el Foro de Familias de Rehenes, que representa a la mayoría de las familias cautivas en Gaza.

En su incursión del 7 de octubre, que dio origen al actual conflicto en Gaza, los milicianos islamistas mataron a 1.207 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251, según la agencia de noticias AFP, basado en cifras oficiales israelíes que incluyen a los rehenes muertos en cautiverio.

De los 251 secuestrados, unos 100 siguen cautivos en Gaza, pero el ejército israelí estima que 34 murieron.

La ofensiva israelí lanzada en represalia en Gaza deja al menos 44.382 muertos, la mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino gobernado por Hamás, considerados fiables por la ONU.

The family of Edan Alexander, the Israeli-American held hostage in Gaza, has authorized the release of the heartbreaking proof of life video published by terrorists earlier today. pic.twitter.com/pYp8vttt8t

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 30, 2024