El Ejército de Israel aseguró este martes que mató a Hashem Safi al Din, posible sucesor del máximo líder de Hezbolá también asesinado, Hassan Nasrallah. Sobre al Din había sospechas de su muerte en la ofensiva israelí en Líbano desde principios de este mes.

El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichay Adraee, confirmó esta noche la información, en un ataque el pasado 4 de octubre, asegurando: “Hemos llegado a Nasrallah, a su sucesor y a la mayoría de líderes de Hezbolá. Vamos a alcanzar a cualquiera que amenace a los civiles del Estado de Israel”.

Junto a la muerte de Safi al Din, a quien el Ejército de Israel daba como jefe del consejo ejecutivo de Hezbolá y quien era también primo de Nasrallah, las FDI también anunciaron la de Ali Hussein Hazima, comandante de la cédula de inteligencia de Hezbolá.

“Las IDF realizaron un ataque preciso y organizado por la Inteligencia contra el principal cuartel de inteligencia de Hezbolá“, apuntó esta institución en un comunicado.

En la misiva, el Ejército israelí detalló que supuestamente había 25 miembros de Hezbolá en ese espacio, que se situaba bajo tierra en el Dahye, en los suburbios al sur de Beirut, los cuales se convirtieron en objetivos de los bombardeos de Israel en Líbano en el último mes.

🔴 Hisham Safieddine, Head of the Hezbollah Executive Council, and Ali Hussein Hazima, Commander of Hezbollah’s Intelligence Headquarters, were eliminated during a strike on Hezbollah’s main intelligence HQ in Dahieh approx. 3 weeks ago.

Hisham Safieddine was a member of the… pic.twitter.com/aDLTVZWvGv

— Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2024