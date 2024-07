Los rebeldes hutíes chiíes del Yemen confirmaron este viernes que lanzaron un misil balístico y cuatro drones contra Tel Aviv, en tanto en Israel se anunció la muerte de al menos una persona y otros cuatro heridos en una explosión cerca de la embajada estadounidense.

“La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Yemen (como se autodefinen los hutíes) llevó a cabo una operación militar cualitativa, que consistió en atacar uno de los objetivos importantes en la región ocupada de Yafa, llamada Tel Aviv israelí”, dijeron los hutíes en un comunicado.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, aseguró en la nota, publicada en su cuenta en X, que el dron utilizado en esa acción “llamado ‘Yafa’ es capaz de sortear los sistemas de interceptación del enemigo y no ser detectado por los radares”, y se felicitó de que “la operación logró sus objetivos con éxito”.

Un vídeo compartido por la BBC muestra el momento en que un dron aparece volando sobre el mar Mediterráneo para luego desaparecer entre los edificios, provocando una gran explosión momentos después.

Checked the footage, and that is indeed the US embassy in Tel Aviv.

That drone flew around 2000km from Yemen, past all Israeli defences, the Royal Navy, US Navy, and more.

The humiliation.

This is a new era. And the image of Israeli or Western military superiority is gone. pic.twitter.com/gIduh7qZkN

— Richard Medhurst (@richimedhurst) July 19, 2024