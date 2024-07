Un artículo publicado por The Lancet planteó que las muertes indirectas, como enfermedades y hambre, podrían elevar significativamente la cifra total de muertos en Gaza, superando las 186.000 personas. La recolección de datos se ha dificultado debido a la destrucción de la infraestructura en la región, lo que ha llevado a estimaciones de más de 10,000 cuerpos enterrados en escombros. A pesar de las críticas por la falta de un estudio científico formal, organizaciones como Médicos del Mundo respaldan las estimaciones, argumentando que reflejan la difícil realidad que enfrenta la población en Gaza.

Un artículo publicado en la revista británica The Lancet a inicios de julio se refirió al saldo devastador de muertos que el conflicto en la Franja de Gaza ha dejado desde el ataque de Hamas y la posterior invasión israelí en octubre de 2023.

El artículo, escrito por tres médicos, uno de ellos miembro del Comité Asesor Internacional del Instituto Nacional Israelí de Investigación sobre Políticas de Salud, estimó que las muertes indirectas del conflicto, como las enfermedades o el hambre, podrían significar que la cifra de muertos llegue a ser mucho mayor de lo que el Ministerio de Salud en Gaza puede contabilizar. Eso sí, es posible que algunas de estas no hayan ocurrido aún.

Lo cierto es que, según recoge el mencionado texto, la recolección de datos en Gaza se ha vuelto una tarea cada vez más difícil, debido en gran parte a la destrucción de la infraestructura.

El Ministerio de Salud de Gaza ha tenido que complementar sus informes habituales con información de medios y primeros respondedores, lo que podría haber degradado la calidad de los datos. Al 10 de mayo de 2024, el 30% de las 35,091 muertes reportadas eran no identificadas, según el ente.

El número de muertos en Gaza podría ser mayor, según artículo de The Lancet

Organizaciones no gubernamentales, como Airwars, señalan que el número de muertes reportadas probablemente sea una subestimación, ya que no todos los nombres de las víctimas identificables están incluidos en la lista del Ministerio.

La ONU estima que el 35% de los edificios en la Franja de Gaza habían sido destruidos para el 29 de febrero de 2024, lo que sugiere que muchos cuerpos podrían seguir enterrados en los escombros, con estimaciones de más de 10,000 muertos adicionales.

Además del daño directo causado por la violencia, el conflicto tiene implicaciones indirectas para la salud de la población. La destrucción de la infraestructura sanitaria, la grave escasez de alimentos, agua y refugio, y la pérdida de financiamiento a la UNRWA, una de las pocas organizaciones humanitarias aún activas en la zona, agravan la situación.

Los autores del artículo publicado en The Lancet estiman que las muertes indirectas podrían ser hasta cuatro veces mayores que las muertes directas, lo que podría llevar el número total de muertes atribuibles al conflicto a más de 186.000, equivalente al 7.9% de la población total de Gaza, basada en una estimación de la población total de personas en 2022.

El artículo fue firmado por Martin McKee, catedrático de Salud Pública Europea de la London School of Hygiene & Tropical Medicine y miembro del Comité Asesor Internacional del Instituto Nacional Israelí de Investigación sobre Políticas de Salud; Salim Yusuf, profesor distinguido de Medicina de la Universidad McMaster y de Ciencias de la Salud de Hamilton en Canadá, y Rasha Khatib, investigadora del American Advocate Aurora Health Institute y del Instituto de Salud Pública de la Universidad Beir Zeit, en Cisjordania.

Críticas al artículo sobre estimación de cifras

Al no tratarse de un informe o de un estudio científico, hay quienes sugieren que el ejercicio que se plantea en dicha revista no consituye necesariamente un dato real. Por ejemplo, opiniones vertidas en el diario israelí The Jerusalem Post, que aseguraron que se trata de “desinformación y propaganda” y “mentiras disfrazadas de opinión médica”.

También, otra publicación señaló que el artículo llevó a “usuarios anti-Israel en las redes sociales a propagar la nueva difamación en masa, olvidando convenientemente mencionar la naturaleza de la carta”.

La revista The Lancet replicó, diciendo que el artículo fue publicado en la sección de correspondencia por autores externos. También sostuvo que los planteamientos que se hacen son estimaciones, explicadas en este párrafo de la correspondencia:

”En conflictos recientes, estas muertes indirectas varían de tres a quince veces el número de muertes directas. Aplicando una estimación conservadora de cuatro muertes indirectas por cada muerte directa a las 37,396 muertes reportadas, no es inverosímil estimar que hasta 186.000 o incluso más muertes podrían ser atribuibles al conflicto actual en Gaza. Usando la estimación de población de la Franja de Gaza de 2022 de 2,375,259, esto se traduciría en el 7.9% de la población total en la Franja de Gaza.”

La revista también recordó que los autores plantearon que muchas de estas muertes indirectas pueden no haber ocurrido aún: “Los conflictos armados tienen implicaciones indirectas para la salud más allá del daño directo por la violencia. Incluso si el conflicto termina de inmediato, seguirán habiendo muchas muertes indirectas en los próximos meses y años.”

Algunas ONG’s, como Médicos del Mundo, se han pronunciado a favor de las estimaciones de The Lancet. “La cifra de 186.000 muertos mencionada en The Lancet es coherente con la situación sanitaria, militar y geopolítica debida al bloqueo marítimo, aéreo y terrestre impuesto a la Franja de Gaza. Esta estimación refleja fielmente la tragedia absoluta vivida sobre el terreno por la población”, plantean.

"Le bilan de 186 000 morts évoqué dans #TheLancet est cohérent avec la situation sanitaire, militaire, géopolitique à #Gaza. Cette estimation témoigne vraiment du drame absolu vécu sur place par la population". – @JfCorty, président de @MdM_Francehttps://t.co/7kUA5SEjiY — Médecins du Monde (@MdM_France) July 11, 2024

Por otro lado, el medio francés, France 24, hizo el alcance de que las cifras iniciales son manejadas por el ministerio de Salud de Gaza, el cual se encuentra bajo control de Hamás. Además, apunta a que los firmantes de la carta no especifican por qué han elegido la cifra de cuatro para su “estimación conservadora”.