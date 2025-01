Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El exdiputado de Más País, Íñigo Errejón, compareció ante un juez en Madrid para responder a la denuncia por agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliáa. Mientras ella asegura que sufrió tocamientos no consentidos y dejó claro que no quería tener relaciones esa noche de septiembre de 2021, Errejón afirma que todo fue consensuado y niega haber cometido agresión sexual. La actriz ratificó su denuncia y relató haber recibido besos no consentidos y tocamientos antes, durante y después de una fiesta, mientras que el exdiputado asegura que todo fue acordado y con consentimiento mutuo. Este caso, que ha generado gran atención mediática en España, sigue en investigación mientras ambas partes mantienen versiones opuestas ante el juez.