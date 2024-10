La Unión Europea (UE) activó el sistema de satélites Copérnico para ayudar a coordinar a los equipos de rescate que hacen frente a los efectos de la DANA en el sureste de España, que se ha cobrado ya al menos 64 vidas, y asegura que está “lista para brindar su apoyo”, que ya ha sido ofrecido por varios países.

“Europa está lista para ayudar”, dijo este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ofreció a España activar el mecanismo de protección civil de la UE, bajo el que se ampara la ayuda que pueden proporcionar otros países de la UE.

“Lo que estamos viendo es devastador. Localidades enteras están cubiertas de barro, la gente está buscando refugio en árboles y coches han sido barridos por la furia de las aguas”, recordó Von der Leyen.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que la Unión Europea “está lista para brindar su apoyo” a España y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también dijo que “Europa está dispuesta a ayudar” ante las “catastróficas” consecuencias de las inundaciones en el sur y este del país.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2024