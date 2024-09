El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó la muerte de tres de sus empleados tras un ataque ruso en la región de Donetsk, Ucrania.

Las víctimas se trasladaban a bordo de un convoy humanitario de distribución de ayuda en zonas del frente, cuando fueron impactados por el bombardeo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya había reportado previamente el bombardeo ruso que sufrió el convoy de la Cruz Roja, que se saldó con la muerte de dichos funcionarios.

“Otro crimen de guerra ruso. Hoy, el ocupante atacó los vehículos de la misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en la región de Donetsk”, acusó el mandatario ucraniano.

En ese sentido, detalló que “hasta el momento, sabemos de dos personas heridas que están recibiendo toda la asistencia necesaria. Lamentablemente, tres personas murieron en este ataque ruso. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos”.

