Un juez español ha citado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a declarar como testigo el 30 de julio en una investigación que afecta a su esposa, Begoña Gómez, sobre presunto tráfico de influencias y posible corrupción en los negocios.

Sánchez declarará en el palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno español, adonde se trasladará el magistrado para el interrogatorio.

El juez del caso, Juan Carlos Peinado, acepta así la petición formulada por las acusaciones populares, dirigidas por el partido de extrema derecha Vox, que solicitaban la declaración del jefe del Ejecutivo, informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Peinado decidió convocar a Sánchez como testigo en una providencia dictada el viernes pasado, el mismo día en el que su mujer compareció ante el juez como investigada, aunque se negó a declarar.

Según la ley española de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), algún responsable público, como el jefe del Ejecutivo, tiene la posibilidad de que se le tome declaración “sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” en su domicilio o despacho oficial.

La declaración de Pedro Sánchez será grabada, como establece la misma norma, y según dispone el juez Peinado en la resolución de citación.

Begoña Gómez, esposa de Sánchez, se acogió al derecho de no declarar al no ver suficientes garantías en el procedimiento judicial, como explicó su abogado, Antonio Camacho, a la salida del juzgado de Madrid, donde compareció el viernes.

“No ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática avanzada y la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías”, argumentó el abogado entonces.

Esta decisión motivó que las acusaciones populares solicitasen que se citase al jefe del Ejecutivo como testigo para conocer qué ocurrió en reuniones mantenidas en la Moncloa por Begoña Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés, también investigado en el mismo caso.

Barrabés, citado como testigo inicialmente, había declarado al juez que Sánchez estuvo presente en un par de esas reuniones con Gómez, según informaron fuentes de las acusaciones.

En otra providencia, el juez decide también investigar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y lo cita a declarar el 29 de julio, después de que anteriormente compareciera solo como testigo.

El juez investiga a Gómez desde abril pasado en una causa abierta a raíz de una denuncia del autodenominado ‘sindicato’ Manos Limpias, que la Fiscalía solicitaba archivar, y que pedía aclarar si utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la concesión de contratos al empresario Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía en la UCM.