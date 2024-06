Rusia advirtió a la Unión Europea (UE) que recurrirá a medidas “extremadamente dolorosas” si es que utiliza los activos rusos congelados para hacer un importante préstamo a Ucrania.

“En Rusia hay suficientes propiedades y activos europeos y las inevitables represalias rusas serán extremadamente dolorosas para Bruselas”, señaló María Zajárova, portavoz de Exteriores del Kremlin.

Lo anterior, luego que en el incio de la cumbre del G7 los líderes de las potencias reunidos en la región italiana de Apulia acordaran un acuerdo “provisional” para un préstamo de 50 mil millones de dólares a Kiev.

Tal como detalla Agencia EFE, este monto sería obtenido a partir de los intereses generados por los activos del Banco Central ruso que están congelados tras la invasión en Ucrania.

La secretaria de Estado rusa afirmó que “destinar fondos prácticamente robados a Rusia para la aventura militar del régimen de Kiev y sus patrocinadores es criminal y cínico”.

“Un paso así no traerá nada bueno a Occidente. Las iniciativas ilegales relacionadas con el suministro a Kiev de dinero a expensas de otros están condenadas a provocar un definitivo desequilibrio en el sistema financiero y unas crisis destructivas”, mencionó.

A su vez, aseveró que la UE sufrirá una fuga de capitales “ya que se retirarán los fondos de los inversores de los países de la mayoría mundial”.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, viajó hasta Italia para participar en la cumbre, instancia en la que volverá a pedir la entrega de más armamento, con énfasis en cazas y sistemas de defensa antiáerea.

“Para nosotros, las principales preocupaciones son desarrollar una coalición de aviones de combate, acelerar la formación de pilotos y acelerar la entrega de aviones”, indicó en su cuenta de X.

“Se firmarán acuerdos de seguridad bilaterales durante las reuniones con el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro japonés Fumio Kishida”, remarcó en la publicación.

“Hace un año, en la Cumbre de la OTAN en Vilna, el G7 adoptó una Declaración de apoyo a Ucrania. Hoy, como parte de esta Declaración, firmamos los dos últimos acuerdos de seguridad con los miembros del G7. Todo el pueblo ucraniano, incluidos nuestros soldados, ve que el G7 siempre apoyará a Ucrania”, puntualizó.

Today is the G7 Summit in Italy, a meeting of our closest partners. Much of it will be dedicated to Ukraine, our defense, and economic resilience. And we look forward to important decisions today.

For us, the main issues are developing fighter jet coalition, expediting pilot…

