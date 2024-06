El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseveró que el triunfo de las fuerzas derechistas en los comicios para el Parlamento Europeo permitirán impedir la expansión de la guerra en Ucrania.

En declaraciones a la emisora pública Kossuth, recogidas por Agencia EFE, el político ultranacionalista advirtió que “cada día disminuye la esperanza de parar la guerra ruso-ucraniana”.

“Pero en los comicios europeos tendremos una posibilidad”, remarcó, presentándose como el “defensor de la paz” ante la “psicosis bélica” de la que acusó a otros líderes europeos como al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien recientemente anunció el envío de aviones Mirage 2000 a Kiev.

A su vez, el líder húngaro afirmó que un eventual triunfo de Donald Trump en los comicios norteamericanos de noviembre también ayudará a terminar la guerra provocada por la invasión rusa.

“Este fin de semana tendremos una posibilidad y después, en otoño, si Trump vuelve (a ser el presidente de Estados Unidos), haremos una coalición de paz y con esta la detendremos (la guerra)”, sostuvo.

Orbán, uno de los principales aliados en Europa de Vladimir Putin, señaló que el ala derecha europea es la que busca la paz en Ucrania, acusando que en el continente “se está preparando un conflicto armado indirecto”.

En tanto, el primer ministro húngaro remarcó que su país se debe quedar fuera de lo que llamó “misión en Ucrania de la Alianza”, apuntando que de lo contrario, cedería parte de su soberanía al bloque.

Cabe señalar que en marzo pasado, Orbán aseguró que Trump tiene “planes bien detallados” sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania. “Él tiene una visión muy clara, con la que es muy difícil no estar de acuerdo”, dijo en aquella oportunidad, según recoge El Mundo.

“En la guerra Ucrania-Rusia, él no pondrá ni un centavo. Por eso se acabará la guerra, dado que es obvio que Ucrania no puede mantenerse sola en pie. Si los estadounidenses no dan dinero ni armas (…) entonces la guerra se acabará”, mencionó.

EFE detalla que de acuerdo a las últimas encuestas, el partido de Orbán, Fidesz, alcanzará el 43% de los sufragios, logrando 11 de los 21 diputados de Hungría en el Parlamento Europeo.

Recordemos que el jueves Geert Wilders, líder de la derecha radical en Países Bajos, llamó a los neerlandeses a votar por su partido en las elecciones europeas para apostar por “una política de asilo más estricta y dura” en la Unión Europea (UE).

La cabeza del Partido de la Libertad (PVV), colectivo de tinte nacionalista, instó a los ciudadanos de su país a votar por el PVV para así evitar que el izquierdista Frans Timmermans y su lista de los verdes y socialdemócratas (GL-PvdA) se impongan en las votaciones.

“Pongamos a Países Bajos en primer lugar con una política de asilo mucho más estricta y dura”, señaló el político de 60 años, quien está cerca de formar gobierno tras imponerse en las legislativas de noviembre.