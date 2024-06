Rishi Sunak ofreció disculpas tras haberse retirado antes de la ceremonia principal en homenaje al desembarco de Normandía.

Si bien el primer ministro del Reino Unido viajó hasta Francia para participar en los reconocimientos por los 80 años del llamado Día D, no se quedó hasta la cita de la tarde del jueves que estuvo presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron.

En cambio, Sunak prefirió regresar a Londres para una entrevista con la cadena ITV de cara a las elecciones anticipadas del próximo 4 de julio.

Luego de las críticas que desencadenó esta decisión, Sunak utilizó sus redes sociales para disculparse por haberse ausentado de la actividad en honor al desembarco aliado en la II Guerra Mundial, admitiendo que “fue un error”.

“El 80 aniversario del Día D ha sido un momento profundo para honrar a los valientes hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para proteger nuestros valores, nuestra libertad y nuestra democracia”, escribió en su cuenta de X.

“Este aniversario debería estar dedicado a aquellos que hicieron el máximo sacrificio por nuestro país. Lo último que quiero es que las conmemoraciones se vean eclipsadas por la política”, añadió.

The 80th anniversary of D-Day has been a profound moment to honour the brave men and women who put their lives on the line to protect our values, our freedom and our democracy.

This anniversary should be about those who made the ultimate sacrifice for our country. The last thing…

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 7, 2024