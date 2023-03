“Este es un ejemplo más de cómo varios países miembros de la Alianza Atlántica incrementan su nivel de implicación directa en el conflicto”, informó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov advirtió que en el marco de la campaña militar rusa en Ucrania “todos esos equipos militares deben ser destruidos”.

“El suministro de esos equipos militares, como hemos dicho en varias ocasiones, no puede influir en la marcha de la operación militar especial, pero pueden traer aún más desgracias para la propia Ucrania y el pueblo ucraniano”, aseguró.

Insistió en que no hace falta ser “un experto militar” para entender que el suministro de armamento occidental no repercutirá en el desenlace de la contienda.

Además, también señaló que, “de esa forma, esos países se dedican a dar de baja sus equipos antiguos e inservibles”.

El jueves el presidente polaco, Andrzej Duda, anunció que Varsovia enviará cuatro aviones de combate MiG-29 “en pleno funcionamiento” a Ucrania en los “próximos días”.

Por su parte, el primer ministro eslovaco, Eduard Heger, adelantó hoy en Twitter que su país entregará a Kiev 13 aviones de combate Mig-29 para ayudarle a “defenderse de Rusia”.

I call @ZelenskyyUa about 🇸🇰 gov. decision to send 13 MiGs. We support brave people of #Ukraine who fight against #RussianAggression. They need tools to defend their homeland – without that there will be neither #peace nor #justice. I’ve accepted his invitation to visit 🇺🇦 soon. pic.twitter.com/ftsdBeYEmY

— Eduard Heger (@eduardheger) March 17, 2023