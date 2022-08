La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, se ha visto envuelta este jueves en una polémica tras filtrarse un vídeo en el que aparece cantando y bailando en una fiesta privada durante sus vacaciones con un grupo de amigos.

El vídeo, publicado en la tarde del miércoles por el tabloide “Iltalehti”, robó la atención de los medios finlandeses y eclipsó el congreso estival del Partido Socialdemócrata finlandés (SDP) que dirige Marin, de 36 años.

Al parecer, el vídeo original fue publicado en un grupo cerrado de la red social Instagram con menos de un centenar de miembros al que pertenece Marin, pero luego alguien lo difundió en las redes sociales.

Según algunos medios locales, en el vídeo se oye a los asistentes a la fiesta mencionar la palabra “jauhojengi” (literalmente, la pandilla de la harina) y puede dar a entender que en la fiesta se consumió cocaína.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022