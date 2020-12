El primer ministro británico, Boris Johnson, agitó este jueves por la noche los centenares de páginas del acuerdo comercial posbrexit cerrado horas antes con la Unión Europea como si fuera un “regalo” navideño.

“Esta noche, por Nochebuena, tengo un regalito para quienes buscaban algo que leer en la soporífera sobremesa de la comida de Navidad”, declaró el jefe del gobierno británico en un mensaje de video.

“Aquí está: noticias satisfactorias, esto es un acuerdo, un acuerdo para aportar seguridad a las empresas y a los viajeros y a todos los inversores en nuestro país a partir del 1 de enero, un acuerdo con nuestros amigos y socios de la Unión Europea”, dijo.

“¿Recuerdan, recuerdan el acuerdo listo para hornear?”, señaló este hábil comunicador, retomando uno de los lemas de su campaña en las elecciones de diciembre de 2019, que ganó.

Este acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas, que sometió a votación gracias a su amplia mayoría en el Parlamento, era “solo el entrante”. El acuerdo de libre comercio alcanzado el jueves “es el festín, lleno de pescado, por cierto”, agregó el mandatario conservador, bromeando sobre uno de los principales temas de discordia en las negociaciones.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020