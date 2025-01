Caroline Kennedy, hija del expresidente John F. Kennedy, llamó al Senado de Estados Unidos a que no acepten la nominación de su primo, Robert F. Kennedy Jr, como secretario de Salud.

A través de una carta, Caroline aseguró que Robert, hijo del senador del mismo nombre que fue asesinado en 1968, “no es apto” para el cargo que le ofreció el presidente Donald Trump.

Si bien indicó que anteriormente se había negado a hablar públicamente de los miembros de su familia, dijo que en esta ocasión decidió alzar la voz contra su primo, quien durante su vida llevó a varios familiares “por el camino de la adicción de las drogas”, según aseveró.

“He conocido a Bobby toda mi vida; crecimos juntos”, manifestó en la misiva publicada por el Washington Post. “Su sótano, su garaje, su dormitorio eran los centros de acción donde las drogas estaban disponibles”, expresó.

“No es ninguna sorpresa que tenga aves de presa como mascotas porque él mismo es un depredador”, sostuvo.

