El presidente electo de Estados Unidos (EE.UU), llegó la tarde de este lunes hasta el Capitolio para juramentar para un nuevo período al mando de la Casa Blanca por los próximos 4 años.

De acuerdo con lo captado por la prensa, el mandatario ingresó con tranquilidad al edificio, acompañado del presidente saliente Joe Biden, tras lo cual saludó a los presentes en el lugar.

President-Elect Donald J. Trump has just entered the U.S. Capitol, for his Inauguration today as the 47th President of the United States. pic.twitter.com/JSfBeDPbSD

— OSINTdefender (@sentdefender) January 20, 2025