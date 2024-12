Un migrante de Guatemala fue detenido por la muerte de una mujer que fue quemada viva el domingo en un vagón del metro en Brooklyn, Nueva York.

Según detallan medios norteamericanos como FOX News, el sujeto fue identificado como Sebastián Zapeta de 33 años de edad.

Una fuente de la Policía de la ciudad aseguró al citado medio que el individuo había entrado ilegalmente a Estados Unidos en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump.

Si bien Zapeta no registraba arrestos previos en Nueva York, sí había sido detenido en Arizona. Sin embargo, no se han revelado mayores detalles al respecto.

La mujer falleció el domingo por la mañana tras ser encontrada en llamas dentro de un vagón del tren subterráneo. El incidente ocurrió en un carro de la línea F en la estación Coney Island-Stillwell Avenue, alrededor de las 7:30 a.m., según información de la policía.

La mujer habría sido atacada por el hombre, quien le prendió fuego mientras ella dormía en el vagón. A pesar de los esfuerzos por extinguir las llamas, la víctima fue declarada muerta en el lugar.

