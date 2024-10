Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diario The Washington Post sorprende al decidir no respaldar a ningún candidato en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, rompiendo así con décadas de tradición. El editor en jefe, William Lewis, explicó que vuelven a sus raíces de mantenerse imparciales en esta contienda entre Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. La decisión ha generado controversia interna y críticas de exdirectivos como Martin Baron, quien calificó la medida como un acto de cobardía. Por otro lado, otros medios como The New York Times y The New Yorker han respaldado a Harris, mientras que el New York Post, propiedad de Rupert Murdoch, ha vuelto a apoyar a Trump a pesar de haberlo criticado por el asalto al Capitolio en 2021.