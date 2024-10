Un capitán de barco pesquero sobrevivió al devastador huracán Milton en la costa del Golfo de México tras aferrarse a una hielera (cooler). El hombre fue rescatado por la Guardia Costera de Estados Unidos a 30 millas de la costa de Longboat Key, Florida.

El capitán se dirigió a su barco la madrugada del miércoles para realizar reparaciones cuando las condiciones comenzaban a deteriorarse, horas antes de que el huracán Milton tocara tierra en Florida. “Este hombre sobrevivió en un escenario de pesadilla incluso para el marinero más experimentado”, declaró el teniente comandante Dana Grady, jefe del centro de comando de la Guardia Costera en St. Petersburg, según consignó el Washington Post.

El huracán Milton, que causó la muerte de al menos 16 personas, generó tornados y provocó marejadas ciclónicas que inundaron ambas costas de Florida. En medio de estas condiciones extremas, el capitán enfrentó olas de hasta 25 pies (casi 8 metros) y vientos que alcanzaron los 144 kilómetros por hora. “Estimamos que experimentó mares de 20 a 25 pies y vientos de aproximadamente 75 a 90 mph durante un período prolongado”, añadió Grady.

El barco pesquero, identificado como el “capitán Dave“, se averió el lunes, lo que obligó al capitán y a otro miembro de la tripulación a regresar a la costa. Sin embargo, el capitán volvió solo al barco el miércoles alrededor de las 3 a.m. para realizar reparaciones, según informó el dueño del barco a la Guardia Costera.

El capitán logró establecer contacto por radio, reportando que el timón de la embarcación se había dañado, dejándolo inmovilizado mientras intentaba regresar al puerto. “Los vientos eran de aproximadamente 48 kilómetros por hora y las olas alcanzaban los 8 pies (casi 2,5 metros)”, detalló la Guardia Costera.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.

The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.

Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) October 10, 2024