El gobernador de Texas (EE.UU.), el republicano Greg Abbott, anunció este lunes el inicio de un operativo contra la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua y la designó como una organización terrorista extranjera.

En una rueda de prensa en Houston, la ciudad más poblada de Texas, Abbott aseguró que la banda supone una amenaza “peligrosa y mortal” en el estado.

“Texas usará las cortes para detener sus actividades (del Tren de Aragua), usará la confiscación de activos civiles para tomar sus propiedades (…) y sanciones penales más severas para mantenerlos en la cárcel”, dijo el político al anunciar las medidas.

El gobernador ordenó la creación de una unidad dentro del Departamento de Seguridad Pública del estado dedicada al Tren de Aragua y que cuente con “cientos” de agentes de las fuerzas del orden.

Su anuncio llega a menos de dos meses de las presidenciales del 5 de noviembre, en las que los republicanos han echado mano de un discurso xenófobo para criticar las políticas migratorias del presidente, Joe Biden.

Líderes republicanos, incluyendo el exmandatario y candidato Donald Trump, han conectado la presencia de miembros de esta banda en EE.UU. con los miles de migrantes venezolanos que han llegado a la frontera sur huyendo de la profunda crisis que atraviesa el país suramericano.

Una de las principales actividades delictivas del Tren de Aragua, que tiene su origen en una prisión a 130 kilómetros de Caracas y se ha expandido a otros países de la región, es precisamente la extorsión y explotación sexual de migrantes venezolanos.

Today in Houston, I designated Tren de Aragua as a foreign terrorist organization.

Texas will aggressively target them to disrupt their criminal activities & deny their foothold in our state.

Texas is the wrong state for them to do business in.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 16, 2024