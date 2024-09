Un sismo de magnitud 4,7 sacudió este jueves el sur de California y se sintió en varias partes del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos (EE.UU).

El movimiento telúrico se registró alrededor de las 7:28 hora local (16:28 GMT, 11:28 en Chile), a 11,6 kilómetros de profundidad.

El epicentro se localizó en la ciudad de Malibú, ubicada en el condado de Los Ángeles, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS en inglés).

El sismo se sintió en varias áreas de la ciudad de Los Ángeles y el servicio de bomberos activó un estudio rutinario para valorar posibles daños a causa del mismo.

Así lo comentó en un mensaje en X la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, quien además dio cuenta que, de manera preliminar, la magnitud del temblor había sido cifrada en 5,1.

A preliminary magnitude 5.1 earthquake near Malibu shook the Los Angeles area this morning.

Our @LAFD has activated to conduct its routine survey of the city to assess for any damages. City teams will continue to monitor.

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) September 12, 2024