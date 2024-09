El FBI detuvo el martes a una ex asesora de Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, tras ser acusada de actuar como agente para el gobierno de China.

Se trata de Linda Sun, ex jefa adjunta de personal de Hochul, a quien se le apunta por actuar supuestamente como agente externa del Partido Comunista de China y blanquear millones de dólares para el país asiático.

De acuerdo a Agencia EFE, Sun fue arrestada junto a su esposo, Chris Hu, seis semanas después de que la agencia federal allanara la casa de ambos, avaluada en 3,5 millones de dólares, en Long Island.

A través de un comunicado, la fiscalía federal en Brooklyn señaló: “Actuando a petición de funcionarios del gobierno y de representantes del (Partido Comunista de China), Sun participó en numerosas actividades políticas, incluido el bloqueo del acceso de representantes del gobierno taiwanés a funcionarios de alto nivel del estado de Nueva York”.

De esta manera, Sun enfrenta cargos penales federales por posiblemente haber violado la ley de registro de agentes extranjeros, conspiración, blanqueo de capitales, fraude de visados y contrabando.

“Ella usó dinero chino y su influencia dentro del estado de Nueva York para beneficiar al gobierno chino”, dijo Thomas M. Fattorusso, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos​ de Nueva York.

“Luego, Sun y su esposo lavaron millones de dólares para el país extranjero y utilizaron los beneficios monetarios de este plan para comprar vehículos de lujo y propiedades valoradas en millones de dólares aquí en Nueva York”, añadió.

Nacida en 1983 en China, Sun se trasladó junto a sus padres a Estados Unidos cuando aún era niña, obteniendo la ciudadanía estadounidense. Se licenció en ciencias políticas del Barnard College en 2006 y tres años más tarde obtuvo una maestría en educación de la Universidad de Columbia.

NY Governor's Chinese 'spy' breaks cover for first time after being arrested in dawn raid on $4.1m home https://t.co/eVbyrtXL8N pic.twitter.com/X05HNaSeP5

— Daily Mail US (@DailyMail) September 3, 2024