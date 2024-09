Cuatro personas murieron tras registrarse un tiroteo en un vagón del metro en Chicago, Estados Unidos.

Según detallan medios locales como Chicago Sun Times, el incidente ocurrió este lunes a las 5:30 horas (6:30 hora de Chile) cerca del terminal de Forest Park.

De acuerdo al citado portal, la policía fue alertada sobre un sujeto que estaba realizando disparos mientras el tren se dirigía a dicha estación. Al llegar a la escena, encontraron a cuatro personas baleadas, tres de las cuales murieron en el acto.

En tanto, el cuarto fue llevado al University Medical Center de Maywood, en el área metropolitana de Chicago. Pese a los esfuerzos de los médicos, finalmente también perdió la vida.

A correction on this, all 4 were pronounced dead.

A man was placed into custody in Chicago and a weapon was reportedly recovered.#ChicagoScanner#SuburbanScanner https://t.co/mBXxKWzl3w pic.twitter.com/MPkhUc3xwL

— 16th & 17th District Chicago Police Scanner (@CPD1617Scanner) September 2, 2024