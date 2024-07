Este miércoles el presidente Joe Biden pronunciará un importante discurso en el que no sólo explicará su retiro de la carrera presidencial sino que también abordará cómo afrontará estos seis últimos meses de mandato que le restan.

Consciente de la importancia que tiene el hecho de poder despejar todo atisbo de duda sobre sus capacidades para cumplir con sus responsabilidades al mando de la nación más poderosa del mundo, Biden se dirigirá al país en horario prime y desde el Despacho Oval.

Según anunció a través de sus redes sociales, su intervención será a las 20:00 hora del Este (misma hora en Chile). “Hablaré sobre lo que nos espera y cómo terminaré el trabajo para el pueblo estadounidense”, sostuvo.

A su vez, el presidente repasará sus casi cuatro años al frente del gobierno norteamericano, remarcando sus principales logros, aunque también enfatizará que su mandato concluye en enero de 2025.

It's great to be back at the White House. pic.twitter.com/f2HLk1Jp3O

— President Biden (@POTUS) July 23, 2024