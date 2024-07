Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Tras el debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, la revista The Economist publicó una portada criticando el desempeño del actual presidente de Estados Unidos en el encuentro, enfocándose en su estado de salud y sugiriendo que Biden no debería seguir gobernando. La publicación señala que su actuación fue desalentadora y que la campaña para negar sus dificultades es tóxica. Además, destacan que Biden merece ser recordado por sus logros y decencia, no por su declive, y algunos demócratas han comenzado a pedir abiertamente que se aparte de la carrera por la presidencia.