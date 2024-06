En medio de la graduación de una escuela secundaria en Baraboo, Wisconsin, Estados Unidos, un padre interrumpió la ceremonia para evitar que su hija fuera saludada por un profesor afroamericano.

El hecho quedó registrado en cámara donde se aprecia el momento exacto en que su hija va camino a saludar a una de las autoridades de su colegio, cuando su padre se mete en la fila de docentes y saca a uno de ellos a un costado del escenario.

De inmediato la cara de la chica cambió a un estado de preocupación, mientras de fondo se puede escuchar la frase “es mi hija, no quiero que la toque”.

El público asistente también se hizo sentir y comenzaron a abuchear al padre de la recién graduda, cuando a la vez diferentes personas se dirigieron a interveneir en la situación.

The father of a Baraboo High School student in Wisconsin storms the stage to stop a Black school district superintendent from shaking his daughter’s hand at her graduation ceremony.

But tell me again how we’ve never been a racist country.https://t.co/OQDbecHXuU pic.twitter.com/ZGJwMWyUMg

— Keith Boykin (@keithboykin) June 5, 2024