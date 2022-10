Cuatro hombres de Oklahoma (EEUU) que desaparecieron tras dar un paseo en bicicleta recibieron disparos y sus cuerpos desmembrados fueron arrojados a un río, según lo reportó la policía local

Según se indicó, Mark Chastain, Billy Chastain, Mike Sparks, y Alex Stevens fueron reportados como desaparecidos la semana pasada por sus familiares en lo que sería una “presunta desgracia”.

Se trata de un misterioso crimen quedó al descubierto cuando se encontró restos humanos en una parte poco profunda del río Deep Fork. Esto, según dijo el jefe de policía de Okmulgee, Joe Prentice.

Según se detalló, los restos se encontraron en las afueras de Okmulgee, localidad ubicada al sur de Tulsa, según lo constató ABC News.

Por otra parte, un informe policial indicó que los cuatro cuerpos tenían impactos balísticos. Esto, además de indicar que la identificación de ellos se hizo más lenta debido a que “sus cuerpos habían sido desmembrados”.

“Creemos que los hombres planearon cometer algún tipo de acto delictivo”, dijo Prentice en un punto de prensa junto con periodistas de la zona. “No sabemos qué planearon ni dónde planearon hacerlo”, agregó.

