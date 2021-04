Dos agentes quedaron heridos tras ser atropellados cerca del Congreso de Estados Unidos por un vehículo cuyo conductor fue detenido, informó este viernes la policía. Posteriormente se reportó que el sujeto habría muerto.

“Hay un sospechoso detenido. Ambos oficiales resultaron heridos. Los tres fueron llevados al hospital”, informó en Twitter el Departamento de Policía del Capitolio.

Un helicóptero llegó hasta las inmediaciones del emblemático edificio estadounidense, según se reportó vía Twitter, mientras que la policía cerró el acceso al Congreso de EEUU tras el incidente de seguridad, según medios locales.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021