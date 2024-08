Un terremoto de magnitud 7,1 se reportó este jueves en el suroeste de Japón, el cual ha dejado, hasta ahora, dos personas heridas.

El movimiento telúrico llevó a la Agencia Meteorológica del país (JMA) a activar una alerta de tsunami de hasta un metro en las costas del Pacífico en la región.

De acuerdo a Agencia EFE, el fuerte temblor tuvo lugar a las 16:43 hora local (04:43 hora de Chile) a 30 kilómetros frente a las costas de la prefectura de Miyazaki, en la isla meridional de Kyushu.

Diversas personas captaron con sus teléfonos celulares cómo se vivió el sismo en la localidad japonesa, mostrando la intensidad del mismo.

En uno de los registros grabados mediante la cámara de un automóvil, se aprecia el balanceo de los postes de iluminación y semáforos, en tanto que otro video captó cómo se mueven las pantallas en un centro comercial.

La cadena pública japonesa NHK informó que producto del terremoto, dos mujeres se golpearon en la cabeza y la espalda, resultando con heridas leves.

Las autoridades suspendieron el servicio de trenes locales en las líneas de Miyazaki y Kagoshima, cortando -a su vez- tramos en las autopistas en la zona para revisar su estado.

En la ciudad de Kushima se reportaron tuberías dañadas y con fugas. A medida que avanza la evaluación se podrían sumar nuevos daños en otras infraestructuras.

Los operadores de centrales nucleares en la región descartaron anomalías en los reactores de las centrales de Sendai, en Kagoshima, e Ikata, en Ehime.

En el aeropuerto de Miyazaki, donde el movimiento se sintió por alrededor de medio minuto, se rompieron los cristales de algunas ventanas y se suspendió el servicio mientras se revisa la pista.

Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 6.9 ve 7.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 📌 Ülkenin Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. pic.twitter.com/2rVOpZiQDz — Fuck♟️The♟️System (@fuckthesystem62) August 8, 2024

🇯🇵 There was a 6.9 magnitude earthquake south of Miyazaki. Tsunami warning issued for parts of Japan#japan #地震 pic.twitter.com/shIeQA0S4O — Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) August 8, 2024

Cabe señalar que tras el movimiento sísmico, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas.

“Las características del sismo magnitud 7.1 localizado a 28 KM al SE de Miyazaki, Japón, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, indicó el organismo a través de las redes sociales.