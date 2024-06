Imágenes satelitales revelan muro que Corea del Norte está construyendo en frontera con Corea del Sur

A través de imágenes satelitales obtenidas de manera exclusiva, la BBC reveló la edificación de un muro que Corea del Norte está construyendo en la frontera con Corea del Sur.

Los registros, analizados por BBC Verify, permiten observar que dentro del área de la Zona Desmilitarizada (ZDC, o DMZ en inglés) han sido despejado algunos terrenos.

Sin embargo, la polémica por estas obras recaen en que, según expertos, pondrían en riesgo el acuerdo de tregua que mantienen ambos países, ya se estaría infringiendo.

El citado medio señala que las fotos reveladas son inusuales, ya que se registran en un contexto en que las tensiones entre ambas Coreas se encuentran elevadas.

“A estas alturas sólo podemos especular que Corea del Norte trata de reforzar su presencia militar y sus fortificaciones a lo largo de la frontera“, indicó Shreyas Reddy, corresponsal del portal especializado NK News con sede en Seúl, a la BBC.

Se han levantado barreras en tres zonas de la ZDC

Las imágenes en cuestión muestran lo que sería unas tres zonas donde se han levantado barreras junto a la Zona Desmilitarizada. Estas cubrirían cerca de 1 kilómetro, en las proximidades del extremo oriental fronterizo.

Según consigna el citado medio, los registros fueron encargados por BBC Verify, a partir de un proyecto para analizar y evaluar las modificaciones efectuadas por parte del país norcoreano en la zona. Esto, mediante imágenes de alta calidad en un sector comprendido de al menos 7 kilómetros.

Sin embargo, advierten que existe la posibilidad que Corea del Norte haya instalado otras estructuras de este tipo en el resto de la frontera.

Además, aclaran que no se maneja la fecha exacta en que se inició la construcción de este muro, ya que no se maneja material fotográfico de mayor resolución. Pese a esto, aseguran estas construcciones no eran observables en una imagen registrada en noviembre del año pasado.

En otras de las imágenes reveladas por el citado medio, se observan también rastros de limpieza en terrenos en el lado norcoreano de la Zona Desmilitarizada.

Incluso, las fotos del extremo oriental de dicha zona muestran lo que sería un camino para el tránsito creado hace poco tiempo.

“Mi evaluación personal es que es la primera vez que construyen una barrera, en el sentido de separar lugares entre sí”, declaró a la BBC el experto militar y de defensa Uk Yang, del Instituto Asan de Estudios Políticos de Seúl.

En ese sentido, recordó que “en la década de 1990, Corea del Norte levantó muros antitanque para impedir el avance de blindados en caso de que estallara la guerra”.

“Pero recientemente Corea del Norte está levantando paredes de 2 a 3 metros de altura, y no se parecen a los muros antitanque”, agregó.

“La forma de los muros sugiere que no son sólo obstáculos (para los tanques), sino que están destinados a dividir un área”, sostuvo Yang.

Es necesario mencionar que la ZDC, más que una zona de tensión como se podría imaginar, es un área silenciosa, incluso visitada por turistas.

No sólo el muro: los últimos movimientos de Corea del Norte

No obstante, es una franja de contención entre Corea del Norte y Corea del Sur. Si bien en 1953 ambas naciones acordaron concluir con la guerra que sostenían, nunca se firmó un tratado de paz. Por esto, hasta la fecha dicho enfrentamiento no ha llegado a su fin (oficialmente).

Todo fue sólo bajo el compromiso de ambas Coreas a no “ejecutar ningún acto hostil dentro, desde o contra la zona desmilitarizada”.

En la actualidad la franja está catalogada como fragmentada, dividida en dos y cada país administra su lado correspondiente.

En los últimos meses se ha elevado la tensión entra ambas Coreas. Si bien en 2018 los líderes de ambos países sostuvieron una reunión, las posibilidades de una unificación llegaron a su fin en enero de este año, luego que Corea del Norte derribara el Arco de la Reunificación y Kim Jong-un declarara como su “principal enemigo” a Corea del Sur.

Además, otros especialistas afirman que una eventual guerra, incluso en amplio radio internacional, va de acuerdo con las intenciones del líder del régimen norcoreano.

“Corea del Norte ni siquiera finge querer negociar con Estados Unidos o Corea del Sur, y ha rechazado los recientes intentos de Japón de entablar conversaciones”, advirtió Edward Howell, investigador de la Península Coreana en Oxford, a la BBC.

“Con la mejora de las relaciones entre Corea del Norte y Rusia, no debería sorprendernos que las provocaciones intercoreanas aumenten este año”, cerró el experto.

Cabe recordar que esta semana, Kim Jong-un firmó un acuerdo con Vladímir Putin, presidente de Rusia, que incluye una cláusula de mutua asistencia en caso de que alguno de sus países sea atacado.