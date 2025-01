Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, respondió a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre no cortar relaciones con su país, afirmando que desde agosto del año pasado ya están rotas, tras el retiro del personal diplomático venezolano de Chile. Gil criticó al Ejecutivo chileno por su postura y destacó que no habrá relación mientras el gobierno "no asuma un papel digno y de respeto a nuestro país". Por su parte, Tohá había mencionado que romper relaciones no facilitaría las investigaciones sobre el crimen del teniente (r) Ronald Ojeda, vinculado al ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, señalando que esta medida "no empodera" al país para actuar en organismos internacionales ni exigir conductas al Estado venezolano.