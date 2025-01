Como “ilegítima” y “un golpe de Estado”, son algunos de los términos que ha marcado este viernes la investidura de Nicolás Maduro, proclamado por el Parlamento venezolano, Fuerzas Armadas y el Supremo como mandatario para un tercer período a la cabeza del poder Ejecutivo de Venezuela. También el “frustrado viaje” del opositor Edmundo González Urrutia a Caracas ha llamado la atención por parte de diferentes sectores y la comunidad internacional.

Tanto Estados Unidos (EE.UU) y países latinoamericanos, como Perú y Paraguay, e incluso la propia Unión Europea (UE), negaron la legitimidad a la toma de posesión del líder chavista.

Fue alrededor de las 10:30 hora local (11:30 en Chile) que se dio comienzo al acto de investidura de Maduro para el período 2025-2031, pese a las denuncias de fraude electoral por parte del bloque opositor y líderes internacionales.

La instancia, realizada en la Asamblea Nacional (Parlamento venezolano controlado por el chavismo), estuvo marcada por la baja asistencia de representantes, donde se destacó la presencia de los mandatarios de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente. Este último, pese a que su propia esposa Rosario Murillo había negado que asistiría.

Posteriormente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB), liderada por el titular de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, reafirmaron su lealtad y “subordinación absoluta” a Maduro con un acto militar televisado.

Tras el acto solemne, Estados Unidos anunció que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y reclamó que el opositor Edmundo González Urrutia, a quien considera el ganador de las elecciones del pasado julio, sea juramentado como nuevo mandatario.

“Hoy, Nicolás Maduro celebró una ceremonia de investidura presidencial ilegítima en Venezuela en un intento desesperado por tomar el poder”, expresó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Blinken remarcó en su cuenta de X que “Maduro perdió claramente las elecciones presidenciales de 2024 y no tiene derecho a reclamar la presidencia. Estamos dispuestos a apoyar el retorno a la democracia en Venezuela”.

The Venezuelan people and world know that Nicolas Maduro clearly lost the 2024 presidential election and has no right to claim the presidency today. We stand ready to support a return to democracy in Venezuela.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 10, 2025