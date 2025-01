Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Nicolás Maduro, quien juró este viernes para su tercer periodo consecutivo, celebró en la ceremonia su investidura como una "gran victoria venezolanista", destacando que la oposición no pudo evitar su proclamación. Portando la banda presidencial, Maduro afirmó que su llegada al poder no fue impuesta por Estados Unidos ni la derecha latinoamericana, sino que emana "de la historia y del pueblo". En el evento, al que asistieron líderes como Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, se destacó la ausencia del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien no llegó a Venezuela pese a haber prometido su investidura. Mientras la oposición afirma que González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio, el chavismo ha calificado las actas electorales como "falsas".