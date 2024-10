Una asesora del hogar peruana denunció por explotación y trata de personas al exembajador chileno ante la OCDE Felipe Morandé en París, Francia, según reveló el medio galo Liberation. La mujer relató condiciones laborales precarias, siendo restringida en sus movimientos y obligada a trabajar largas jornadas. Tras escapar en octubre de 2021, denunció a Morandé y su esposa. El exministro niega rotundamente las acusaciones, argumentando que son falsas y buscan dañar su reputación. La Cancillería chilena señaló que Morandé ya no es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y que la denunciante no fue contratada a través de ellos, ofreciendo colaborar con la justicia francesa en caso necesario.

La denuncia fue revelada por el medio galo Liberation en un artículo en el que se detallan los presuntos tratos que ejerció el exministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile y su esposa, Carola Zuñiga, contra la empleada.

De acuerdo al citado portal, la mujer llevaba dos años trabajando al cuidado de los hijos del matrimonio en Santiago, recibiendo unos 500 euros mensuales (unos 508 mil pesos al cambio actual), cuando en 2018 el político fue nombrado embajador de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De esta manera, la familia se mudó, junto a la asesora del hogar, a París.

Según el relato de la presunta víctima, identificada con el nombre ficticio de Alicia, fue ahí donde comenzó su calvario, asegurando que las condiciones laborales en el departamento parisino al que llegaron a vivir se vieron gravemente afectadas.

La mujer aseguró que tenía prohibido salir del inmueble, excepto para sacar la basura. Si bien admitió que no era agredida físicamente, contó que a veces “le gritaban”. A su vez, dijo que al llegar a Francia le quitaron su pasaporte.

En su denuncia, Alicia -quien debía trabajar para enviar dinero a Perú para sus seis hijos- detalló que empezó a trabajar los siete días de la semana, entre las 7:00 y las 22:00 horas, periodo en el que habría llegado a dormir en el suelo.

Una vez que comenzó a exigir mejoras en el trato laboral, pudo acompañar a su hijo más pequeño al colegio, indicando que no podía contarle a nadie sobre su situación. Tampoco hablaba inglés ni francés.

En octubre de 2021 escapó del departamento, siendo recibida por una pareja que le ofreció asilo en su hogar. Sin embargo, dice que fue engañada, siendo obligada a prostituirse, por lo que volvió a escapar hasta finalmente refugiarse en una asociación de ayuda.

Fue en diciembre de 2023 cuando presentó la denuncia contra Morandé y su esposa. No obstante, Liberation precisa que el exministro aún cuenta con inmunidad diplomática, lo que ha dificultado que avance la demanda.

Morandé niega rotundamente las acusaciones

A través de un comunicado, el exministro rechazó categóricamente las acusaciones, afirmando que las “declaraciones contenidas en la nota son completamente falsas y ajenas a la realidad”.

“Carecen de todo fundamento y se están utilizando para dañar mi reputación en época de campaña electoral y afectar la honra de mi familia”, indicó.

“A lo largo de mi carrera he demostrado una trayectoria intachable en funciones públicas, académicas y diplomáticas. Quienes me conocen saben que siempre he trabajado con profesionalismo y respeto hacia todas las personas”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que tomará “todas las acciones legales correspondientes para enfrentar estas acusaciones falsas e infundadas con la seriedad y rigor que el caso amerita para defender mi honra y la de mi familia”.

Por su parte, desde Cancillería señalaron a BioBioChile que Morandé “no es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores”, remarcando que dejó de ejercer funciones ante la OCDE en marzo de 2022.

“La denunciante no fue contratada a través de la Cancillería y se trataría de una contratación particular del ex embajador Morandé”, detalló.

“La Cancillería es estricta en exigir a sus funcionarios diplomáticos, cumplir con la leyes locales de los países donde están acreditados, especialmente cuando se trata de derechos laborales”, puntualizó la Cancillería.

“El ministerio de RREE condena cualquier posible vulneración de derechos y está disponible para colaborar si es que la justicia francesa lo requiere”, cerró.