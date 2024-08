El expresidente argentino Alberto Fernández enfrenta días turbulentos tras ser denunciado por violencia de género por su expareja Fabiola Yáñez, exprimera dama, quien mostró imágenes de sus heridas tras presuntos golpes. Además, se viralizó un polémico video en la Casa Rosada donde se escucha a Fernández en una íntima conversación con Tamara Pettinato, una figura de la televisión argentina, hija del músico Roberto Pettinato. Pettinato, conocida por su trabajo en programas como El show de la noticia y Bendita TV, decidió no aparecer en pantalla tras la filtración del video con Fernández. La mujer, quien ha incursionado en actuación y producción, ha protagonizado polémicas previas, incluyendo su presencia en reuniones en la Quinta Presidencial de Olivos durante la pandemia. Actualmente mantiene una relación con el diputado José Glinski.

Turbulentos días son los que enfrenta el expresidente argentino Alberto Fernández. Luego de ser denunciado por su expareja por violencia de género, se viralizó un controvertido video junto a una mujer en la Casa Rosada.

El jueves comenzaron a divulgarse imágenes de las heridas con las que resultó Fabiola Yáñez, exprimera dama trasandina, tras los presuntos golpes que afirma haber recibido del líder peronista. En las capturas se ve a Yáñez con un ojo morado e hinchado, además de un notorio hematoma en su brazo derecho.

Posteriormente el canal LN+ reveló un video en el que si bien no aparece Fernández, se le escucha manteniendo una íntima conversación con otra mujer, quien sostiene un vaso con cerveza, en el despacho presidencial. En varios momentos de la charla se da a entender que ambos mantenían un vínculo amoroso.

La mujer que aparece en el video es Tamara Pettinato, una famosa figura de la televisión trasandina de 39 años. Según detallan medios argentinos como La Nación, es hija de Roberto Pettinato, integrante de la banda Sumo.

Comenzó a hacerse de un nombre en los medios gracias a su carisma e inteligencia aunque también por sus polémicas.

En sus inicios se desempeñó en producción para luego pasar a estar frente a la pantalla, participando en programas como El show de la noticia, Pettinato y Yo, Un día perfecto e Intrusos, entre otros.

A su vez, ha incursionado como actriz en producciones como Confesiones de mujeres de 30, una obra de comedia compuesta por monólogos en la que trabajó junto a otras dos actrices.

Actualmente se desempeña como panelista en Bendita TV, espacio televisivo conducido por Beto Casella en el que se repasa la actualidad con ironía y humor.

De acuerdo al citado medio, el jueves Pettinato decidió no salir al aire en el programa tras conocerse la filtración del controvertido video con Fernández. Pese a que sus compañeros intentaron convencerla, finalmente no apareció en pantalla.

Durante la pandemia ya había protagonizado una polémica ligada al peronista, quien entonces aún era presidente, luego que su nombre apareciera en la lista de personalidades que habían visitado la Quinta Presidencial de Olivos para reuniones sociales pese a las restricciones impuestas para eitar contagios.

“Entiendo que hay un foco en el enojo de la gente por quién entraba y salía de Olivos sin saber el motivo, y otro es la violencia que viene después (…) pasan los días y me siguen mandando mensajes así. Está bien, ¿quieren que diga algo? Fui por un tema personal que no siento la necesidad de explicar”, indicó en aquella oportunidad.

Actualmente mantiene una relación sentimental con el diputado nacional por Chubut, José Glinski. De acuerdo a LN+, confirmó su romance con el parlamentario a través de redes sociales en 2023. Tiene un hijo de una relación anterior.

Según reveló en una entrevista con el medio Paparazzi, su sueño de pequeña era ser “maestra jardinera”. No obstante, su padre la instó a que se involucrara en los medios.

“Nunca tuve novios con plata ni me fijé en empresarios. La crianza también influye mucho en quien uno elige como pareja. A mí no me criaron como a Wanda Nara, con el objetivo de que busque a un futbolista millonario”, contó hace un tiempo, según consigna El País de Uruguay.