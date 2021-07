Un decreto publicado este miércoles 21 de julio incorpora la posibilidad de no tener que elegir ni masculino ni femenino dentro de la opción de género del Documento Nacional de Identidad (DNI) y reemplazar esas opciones con la letra “X”. Argentina es el primer país de América Latina en incorporar esta alternativa.

El DNI es el principal documento utilizado en Argentina, una tarjeta plástica de 8,5 por 5,5 centímetros, con un número único, los nombres y apellidos, la foto, fecha de nacimiento y algunos otros datos más del portador. Es el instrumento con que el Estado –y la mayoría de las instituciones de cualquier tipo, públicas, privadas, sociales– reconoce la identidad de ciudadanos y habitantes, una tarjeta indispensable para poder realizar todo tipo de trámites.

Es por eso, por el peso en la definición colectiva de la identidad que tiene el DNI en Argentina, que organizaciones LGBTI y dedicadas a la defensa de los derechos vinculados con los temas de género venían insistiendo en que se incorporara una opción no binaria a ese documento.

Como explica el texto del propio decreto, “el derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida”.

Así, esta decisión del Estado representa un paso más en un largo camino de reconocimiento y garantías vinculados con derechos de género en Argentina. De hecho, es complementario de –y hace que realmente se cumpla en ese aspecto– la ley de identidad de género, una normativa de referencia en el mundo, que rige en el país desde 2012. Esa norma sostiene que toda persona tiene derecho a que los documentos que acrediten su identidad respeten su propia definición de género.

“X”, una tercera opción al sistema binario

Al incluir la “X”, dice el decreto, se busca dar una alternativa a las “personas cuya identidad de género se encuentre comprendida en opciones tales como no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra opción con la que pudiera reconocerse la persona, que no se corresponda con el binario femenino/masculino”.

Quien quiera elegir la “X” en el DNI deberá tener en su partida de nacimiento una identidad de género que no sea ni femenino ni masculino. El cambio de la partida de nacimiento, para indicar otras opciones de género, es algo que había autorizado la ley de 2012.

Mediante el decreto de este miércoles no sólo se podrá utilizar la “X” en el DNI, sino también en el pasaporte, aunque el texto de la norma aclara quienes elijan esa opción deberán ser informados de que podría implicar que encuentren restricciones de ingreso en Estados que aún no hayan adherido a esta nomenclatura.