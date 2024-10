Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Al menos 124 civiles perdieron la vida en el asalto perpetrado por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la aldea de Sariha, en el este de Sudán, donde las FAR intensificaron sus ataques para tomar el control de zonas en manos del Ejército sudanés. Según fuentes locales, las FAR, a bordo de 20 vehículos de combate y motocicletas, abrieron fuego contra ciudadanos desarmados, resultando en 124 muertos, más de 200 heridos y 120 desaparecidos. La violencia ha causado cientos de muertes en los últimos días y obligado a miles a desplazarse internamente. Las FAR también han sido acusadas de violencia sexual, incluyendo 20 casos de violación a mujeres y niñas, como parte de sus tácticas de guerra. La cruenta guerra entre el Ejército y las FAR desde abril de 2023 ha dejado decenas de miles de fallecidos y más de 10 millones de desplazados, convirtiendo a Sudán en un escenario de crisis humanitaria sin precedentes.