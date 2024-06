El poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) anunció este martes el control de una estratégica zona del sureste de Sudán tras violentos combates con el Ejército regular, en una batalla en la que aseguraron que mataron a centenares de soldados.

Según un comunicado de las FAR en la red social X, el grupo “logró una victoria significativa en dos batallas críticas”, en una de las cuales “el enemigo sufrió numerosas bajas, con más de 300 soldados muertos”, aunque sin detallar en qué periodo de tiempo se produjeron estas bajas.

Se trata de la estratégica zona de Yabal Moya, en el estado de Sinar, considerada de elevada importancia estratégica por ser el punto de enlace entre los estados del Nilo Blanco (oeste), el Nilo Azul (sur) y Al Yazira (norte).

El Ejército sudanés, en guerra abierta contra las FAR desde hace más de un año, no ha reaccionado hasta el momento ante esta información, aunque ayer, lunes, aseguró haber repelido un ataque a gran escala de ese poderoso grupo en la zona.

Today, the Rapid Support Forces (RSF) recorded a significant triumph in two critical battles against the Sudanese Armed Forces (SAF) and its extremist allies from the former regime, including Islamist terrorist groups and mercenary factions. Our courageous troops…

— Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) June 25, 2024